 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Осенний триатлон

ДТП унесло три жизни, включая детскую

Светлана Вьюниченко
3 октября 2019 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло около 6:30 в Славянском районе, на автодороге Киев-Харьков-Должанский. На место проис

шествия была сразу направлена следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции и следователь областного главка. 

Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Тойота». 

В «Хюндае», кроме водителя, находилась 31-летняя женщина с шестилетней дочерью. От удара все трое погибли на месте. Семья жила в Славянске. В «Тойоте» также ехали три человека. Две пассажирки были госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель не пострадал. 

Как сообщили в пресс-службе Славянского ОП, уголовное производство открыто по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Правда, наказывать по ней уже некого.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва

Кто виноват в заморе рыбы

Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

Также в разделе

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

— 3 октября 2019 —

Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.

Читать далее ⇒

За неделю - два «минирования»

— 3 октября 2019 —

Еще одно сообщение о минировании поступило в полицию Славянска 2 октября, около 11:40. В этот раз взрывоопасные предметы искали в развлекательном комплексе «Бутлегер», расположенном в центре города, на ул. Шевченко.

Читать далее ⇒

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

— 3 октября 2019 —

Утром, 27 сентября, на электронную почту Краматорского и Славянского отделов полиции поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий.

Читать далее ⇒

Мужчину убили топором и ломом

— 3 октября 2019 —

В Славянске во время пьяной ссоры двое местных жителей топором и ломом убили своего 37-летнего знакомого.  По словам правоохранителей, сообщение о преступлении, которое произошло в частном доме на окраине города, поступило им 27 сентября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ДТП унесло три жизни, включая детскую»

Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва

Кто виноват в заморе рыбы

Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top