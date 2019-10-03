ДТП унесло три жизни, включая детскую

Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло около 6:30 в Славянском районе, на автодороге Киев-Харьков-Должанский. На место проис

шествия была сразу направлена следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции и следователь областного главка.

Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Тойота».

В «Хюндае», кроме водителя, находилась 31-летняя женщина с шестилетней дочерью. От удара все трое погибли на месте. Семья жила в Славянске. В «Тойоте» также ехали три человека. Две пассажирки были госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Славянского ОП, уголовное производство открыто по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Правда, наказывать по ней уже некого.