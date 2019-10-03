На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.

Выяснилось, что погибший является жителем Славянска 1985 года рождения. Вместе с жителем села Долина он охотился в поле на диких кабанов.

26-летний стрелявший рассказал, что в устройстве ночного видения заметил тепловой контур, принял его за животное и выстрелил. Пуля калибра 7,62 мм попала в голову его товарища. От полученной раны мужчина скончался на месте.

Правоохранители изъяли охотничье ружье ТОЗ-97 «Архар», гильзу от патрона и устройство ночного видения. Все изъятое направлено на экспертизу.

«Снайперу» грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время областная пресс-служба ГСЧС распространила сообщение о том, что 25 сентября трагически погиб сотрудник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Донецкой области 34-летний Евгений Киркач. У мужчины остались жена и трое маленьких детей.

Остается добавить. что в области действует запрет на охоту.