 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Осенний триатлон

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

Светлана Вьюниченко
3 октября 2019 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.

Выяснилось, что погибший является жителем Славянска 1985 года рождения.  Вместе с жителем села Долина он охотился в поле на диких кабанов.

26-летний стрелявший рассказал, что в устройстве ночного видения заметил тепловой контур, принял его за животное и выстрелил. Пуля калибра 7,62 мм попала в голову его товарища. От полученной раны мужчина скончался на месте.

Правоохранители изъяли охотничье ружье ТОЗ-97 «Архар», гильзу от патрона и устройство ночного видения. Все изъятое направлено на экспертизу.

«Снайперу» грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время областная пресс-служба ГСЧС распространила сообщение о том, что 25 сентября трагически погиб сотрудник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Донецкой области 34-летний Евгений Киркач. У мужчины остались жена и трое маленьких детей.

Остается добавить. что в области действует запрет на охоту.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва

Кто виноват в заморе рыбы

Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

Также в разделе

ДТП унесло три жизни, включая детскую

— 3 октября 2019 —

Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.

Читать далее ⇒

За неделю - два «минирования»

— 3 октября 2019 —

Еще одно сообщение о минировании поступило в полицию Славянска 2 октября, около 11:40. В этот раз взрывоопасные предметы искали в развлекательном комплексе «Бутлегер», расположенном в центре города, на ул. Шевченко.

Читать далее ⇒

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

— 3 октября 2019 —

Утром, 27 сентября, на электронную почту Краматорского и Славянского отделов полиции поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий.

Читать далее ⇒

Мужчину убили топором и ломом

— 3 октября 2019 —

В Славянске во время пьяной ссоры двое местных жителей топором и ломом убили своего 37-летнего знакомого.  По словам правоохранителей, сообщение о преступлении, которое произошло в частном доме на окраине города, поступило им 27 сентября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска»

Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 октября 2019

Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Осенний триатлон

Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом

Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам

Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»

Городу нужны ливневки, но денег нет

Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги

Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан

На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска

ДТП унесло три жизни, включая детскую

За неделю - два «минирования»

Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Мужчину убили топором и ломом

26 сентября 2019

В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии

Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко

Шестая награда ФИФА для Месси

Волевая победа «Сапфира» в Славянске

Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

С 1 октября за воду придется платить больше

А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября

Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы

Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»

Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима

Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва

Кто виноват в заморе рыбы

Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top