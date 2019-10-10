Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя

С начала года полиция изъяла у славянцев 200 литров самогона и 3000 литров браги. Изъятый «продукт» утилизирован. Такое показатели работы правоохранителей приводятся в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции.

Пресечение нарушений законодательства в сфере реализации алкогольной продукции является для полиции одним из приоритетов в профилактике преступности. Ведь не секрет, что большая часть преступлений, в том числе тяжких, совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

С начала текущего года сотрудники Славянского ОП провели 395 проверок мест реализации спиртных напитков. В ходе этой работы правоохранители задокументировали 119 нарушений, предусмотренных ст. 176 КУоАП (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления). Еще 91 административный протокол составлен по ст. 177 КУоАП (приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего изготовления). Виновным в вышеозначенных правонарушениях предстоит внести в городской бюджет штраф, общая сумма которого составляет более 10 тыс. грн.