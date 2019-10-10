Дело в отношении славянского депутата передали в суд

|10 октября 2019
|Просмотров: 74
|
Областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата Славянского горсовета. Его обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, депутат подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В данном уголовном производстве идет речь о председателе постоянной депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции Сергее Савченко. Летом нынешнего года депутат рассказывал, что заминка с поставкой оборудования возникла из-за неблагоприятных погодных условий.
По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, будучи руководителем частного предприятия, заключил с отделом образования Лиманского горсовета договор на реконструкцию системы отопления одного из учебных заведений села Дробышево. Осознавая невозможность выполнения работ согласно проектно-сметной документации и заведомо понимая, что работы выполнены не в полном объеме, директор подписал акты выполненных работ, содержавшие неправдивые сведения об объемах фактически выполненных работ и стоимости оборудования, купленного по завышенным ценам. Этот документ был передан заказчику для подписи и «закрытия» полученного аванса.
Такие действия, утверждает следствие, привели к тому, что учебное учреждение осталось без новой котельной, а бюджету Лиманского горсовета причинен материальный ущерб в размере 264 тыс. грн.
Сейчас действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Обвинительный акт направлен в суд.
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
— 10 октября 2019 —
С начала года полиция изъяла у славянцев 200 литров самогона и 3000 литров браги. Изъятый «продукт» утилизирован. Такое показатели работы правоохранителей приводятся в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции.
— 3 октября 2019 —
Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.
— 3 октября 2019 —
Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.
— 3 октября 2019 —
Еще одно сообщение о минировании поступило в полицию Славянска 2 октября, около 11:40. В этот раз взрывоопасные предметы искали в развлекательном комплексе «Бутлегер», расположенном в центре города, на ул. Шевченко.
Приветствую, гость! Вход
10 октября 2019
• Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается
• На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции
• Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза
• Отопление обещают подать в срок
• В Славянске появится «совет сеньоров»
• В парке «Лесной» не будет коммерческой застройки
• Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя
• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
• Приключения сэра Артура Конана Дойла
9 октября 2019
• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
• «Золото» Украины и мемориал Полянцева
• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дело в отношении славянского депутата передали в суд»
Областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата Славянского горсовета. Его обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, депутат подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.