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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Дело в отношении славянского депутата передали в суд

Светлана Вьюниченко
10 октября 2019 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата Славянского горсовета. Его обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, депутат подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В данном уголовном производстве идет речь о председателе постоянной депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции Сергее Савченко. Летом нынешнего года депутат рассказывал, что заминка с поставкой оборудования возникла из-за неблагоприятных погодных условий. 

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, будучи руководителем частного предприятия, заключил с отделом образования Лиманского горсовета договор на реконструкцию системы отопления одного из учебных заведений села Дробышево. Осознавая невозможность выполнения работ согласно проектно-сметной документации и заведомо понимая, что работы выполнены не в полном объеме, директор подписал акты выполненных работ, содержавшие неправдивые сведения об объемах фактически выполненных работ и стоимости оборудования, купленного по завышенным ценам. Этот документ был передан заказчику для подписи и «закрытия» полученного аванса. 

Такие действия, утверждает следствие, привели к тому, что учебное учреждение осталось без новой котельной, а бюджету Лиманского горсовета причинен материальный ущерб в размере 264 тыс. грн.

Сейчас действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Обвинительный акт направлен в суд.

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Комментарии к статье «Дело в отношении славянского депутата передали в суд»

Областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата Славянского горсовета. Его обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, депутат подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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