Пожар на Вокзальной закончился трагедией

Сообщение о том, что в одной из славянских многоэтажек случился пожар, поступило на телефон службы спасения 15 октября в 23:45. Горела двухкомнатная квартира на 5 этаже пятиэтажного дома на ул. Вокзальной.

На место ЧП немедленно выехали дежурные 6-го государственного пожарно-спасательного отряда. В квартире спасатели обнаружили тела двух мужчин. К сожалению, им помочь было уже нельзя. Обследуя помещение, пожарные нашли также женщину. Ее вынесли на свежий воздух и в тяжелом состоянии отправили в больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении городской клинической больницы с диагнозом «острое отравление продуктами горения».

Потушили пожар уже на следующий день - 16 октября в 0:33 минуты. В борьбе с огнем были задействованы 11 спасателей и 4 единицы техники. Как сообщает пресс-служба ведомства, причины пожара еще устанавливаются.