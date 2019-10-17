За сутки - два ДТП

За праздничный день 14 октября в Славянске случилось два ДТП. Один человек погиб, трое получили травмы.

Первое сообщение поступило в полицию около 16:00. На автодороге «Лиман-Доброполье» 32-летняя водитель «Таврии» из Краматорска не справилась с управлением. Неуправляемый автомобиль вылетел за пределы проезжей части. В салоне машины находились три 70-летние пассажирки. Все они госпитализированы с телесными повреждениями.

Около 20:00 на ул. Лозановича, возле остановки «Парк» автомобиль «Ланос» сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Но спасти человека не удалось, он скончался от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, по указанным фактам открыты уголовные производства. Оба - по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством».