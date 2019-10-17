 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Славянским спасателям подарили кроссовер

Светлана Вьюниченко
17 октября 2019 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Спасатели Донецкой области получили на вооружение новые современные автомобили - три кроссовера Renault Duster и Ford Ranger. Один из них достался славянскому гарнизону.

Автопарк славянских спасателей пополнился аварийно-спасательным Ford Ranger. Кроссовер оснащен современной техникой и оборудованием. Благоадря ему бойцы ГСЧС смогут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и прибывать на место событий.

Два Renault Duster отправились в Мариуполь. Они будут помогать нести службу  спасателям приморского города. Еще один кроссовер предназначается для обеспечения безопасности движения во время маршрута ведомственного транспорта. Также на нем будут перевозить оборудование для проведения технического контроля в подразделениях ГСЧС.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Что с водой на Химике

ООШ №11: ремонт уже близко

Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

Цветочный рынок обещают открыть до конца года

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Земли славянского учхоза вернули государству

Славянским спасателям подарили кроссовер

За сутки - два ДТП

Пожар на Вокзальной закончился трагедией

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

16 октября 2019

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Соревнования по джиу-джитсу

ФК «Славянск» одержал победу на финише

Чемпионат Украины по кикбоксингу

12 октября 2019

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

Также в разделе

Земли славянского учхоза вернули государству

— 17 октября 2019 —

Прокуратура обеспечила реальное выполнение решения суда о возвращении государству земельного участка площадью 616 га, который использовался незаконно. Стоимость земли оценена почти в 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читать далее ⇒

За сутки - два ДТП

— 17 октября 2019 —

За праздничный день 14 октября в Славянске случилось два ДТП. Один человек погиб, трое получили травмы.

Читать далее ⇒

Пожар на Вокзальной закончился трагедией

— 17 октября 2019 —

Сообщение о том, что в одной из славянских многоэтажек случился пожар, поступило на телефон службы спасения 15 октября в 23:45. Горела двухкомнатная квартира на 5 этаже пятиэтажного дома на ул. Вокзальной.

Читать далее ⇒

Дело в отношении славянского депутата передали в суд

— 10 октября 2019 —

Областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении депутата Славянского горсовета. Его обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, депутат подделал акты выполненных работ по реконструкции системы теплообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянским спасателям подарили кроссовер»

Спасатели Донецкой области получили на вооружение новые современные автомобили - три кроссовера Renault Duster и Ford Ranger. Один из них достался славянскому гарнизону.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Что с водой на Химике

ООШ №11: ремонт уже близко

Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

Цветочный рынок обещают открыть до конца года

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Земли славянского учхоза вернули государству

Славянским спасателям подарили кроссовер

За сутки - два ДТП

Пожар на Вокзальной закончился трагедией

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

16 октября 2019

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Соревнования по джиу-джитсу

ФК «Славянск» одержал победу на финише

Чемпионат Украины по кикбоксингу

12 октября 2019

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top