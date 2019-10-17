Славянским спасателям подарили кроссовер

Спасатели Донецкой области получили на вооружение новые современные автомобили - три кроссовера Renault Duster и Ford Ranger. Один из них достался славянскому гарнизону.

Автопарк славянских спасателей пополнился аварийно-спасательным Ford Ranger. Кроссовер оснащен современной техникой и оборудованием. Благоадря ему бойцы ГСЧС смогут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и прибывать на место событий.

Два Renault Duster отправились в Мариуполь. Они будут помогать нести службу спасателям приморского города. Еще один кроссовер предназначается для обеспечения безопасности движения во время маршрута ведомственного транспорта. Также на нем будут перевозить оборудование для проведения технического контроля в подразделениях ГСЧС.