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Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

Земли славянского учхоза вернули государству

Светлана Вьюниченко
17 октября 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Летом увольнение директора техникума Плаховой коллектив связывал с борьбой за землю.

Прокуратура обеспечила реальное выполнение решения суда о возвращении государству земельного участка площадью 616 га, который использовался незаконно. Стоимость земли оценена почти в 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о землях славянского аграрного техникума. Как говорится в сообщении, в апреле 2017 года главный прокурор Славянска обратился в Хозяйственный суд Донецкой области с иском об освобождении земельного участка. Арендатор использовал его с февраля 2016 года для выращивания сельскохозяйственной продукции, хотя срок договора уже истек, и согласия колледж не давал. 

Суды и первой и апелляционной инстанций в иске прокуратуре отказали. Но Высший хозяйственный суд эти решения отменил и направил дело на новое рассмотрение - теперь уже в Хозяйственный суд Донецкой области. Но и здесь истец, действующий в интересах государства (в лице учебного заведения) получил отказ. 

Прокуратура опротестовала и это решение. И наконец в сентябре 2018 года Донецкий апелляционный хозяйственный суд иск удовлетворил в полном объеме. 

Коллегия Высшего кассационного хозяйственного суда в январе нынешнего года подтвердила это решение. И лишь теперь земельный участок реально возвращен в собственность государства. Сведения об этом внесены в государственный земельный кадастр и госреестр.

Напомним, что летом нынешнего года «земельный» вопрос стал поводом для студенческих и преподавательских протестов в аграрном колледже.

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Комментарии к статье «Земли славянского учхоза вернули государству»

Прокуратура обеспечила реальное выполнение решения суда о возвращении государству земельного участка площадью 616 га, который использовался незаконно. Стоимость земли оценена почти в 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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