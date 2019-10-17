|17 октября 2019
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Прокуратура обеспечила реальное выполнение решения суда о возвращении государству земельного участка площадью 616 га, который использовался незаконно. Стоимость земли оценена почти в 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о землях славянского аграрного техникума. Как говорится в сообщении, в апреле 2017 года главный прокурор Славянска обратился в Хозяйственный суд Донецкой области с иском об освобождении земельного участка. Арендатор использовал его с февраля 2016 года для выращивания сельскохозяйственной продукции, хотя срок договора уже истек, и согласия колледж не давал.
Суды и первой и апелляционной инстанций в иске прокуратуре отказали. Но Высший хозяйственный суд эти решения отменил и направил дело на новое рассмотрение - теперь уже в Хозяйственный суд Донецкой области. Но и здесь истец, действующий в интересах государства (в лице учебного заведения) получил отказ.
Прокуратура опротестовала и это решение. И наконец в сентябре 2018 года Донецкий апелляционный хозяйственный суд иск удовлетворил в полном объеме.
Коллегия Высшего кассационного хозяйственного суда в январе нынешнего года подтвердила это решение. И лишь теперь земельный участок реально возвращен в собственность государства. Сведения об этом внесены в государственный земельный кадастр и госреестр.
Напомним, что летом нынешнего года «земельный» вопрос стал поводом для студенческих и преподавательских протестов в аграрном колледже.
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Комментарии к статье «Земли славянского учхоза вернули государству»
Прокуратура обеспечила реальное выполнение решения суда о возвращении государству земельного участка площадью 616 га, который использовался незаконно. Стоимость земли оценена почти в 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.