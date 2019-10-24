|24 октября 2019
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Вечером, 21 октября, на автодороге Харьков-Должанский, недалеко от Славянска, произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль DAEWOO сбил велосипедиста.
Авария случилась около 18:00. Автомобиль, за рулем которого находился 34-летний житель Краматорска, и велосипедист двигались в одном направлении. В какой-то момент человек на велосипеде стал маневрировать. После этого и произошел наезд.
От полученных травм велосипедист скончался на месте. На вид, как определили правоохранители, ему было около 80 лет. Поскольку пенсионер не имел при себе документов, его личность сейчас устанавливается.
Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, лицом, которое управляет транспортным средством».
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• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
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• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
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Комментарии к статье «Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста»
Вечером, 21 октября, на автодороге Харьков-Должанский, недалеко от Славянска, произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль DAEWOO сбил велосипедиста.