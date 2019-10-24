Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста

Вечером, 21 октября, на автодороге Харьков-Должанский, недалеко от Славянска, произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль DAEWOO сбил велосипедиста.

Авария случилась около 18:00. Автомобиль, за рулем которого находился 34-летний житель Краматорска, и велосипедист двигались в одном направлении. В какой-то момент человек на велосипеде стал маневрировать. После этого и произошел наезд.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. На вид, как определили правоохранители, ему было около 80 лет. Поскольку пенсионер не имел при себе документов, его личность сейчас устанавливается.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, лицом, которое управляет транспортным средством».