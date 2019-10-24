Грибники находят артснаряды и бомбы

Сезон «тихой охоты» - в разгаре. В связи с этим 6-й государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС напоминает, что взрывоопасные предметы на территории области находят ежедневно, и просит жителей быть крайне осторожными и внимательными во время сбора грибов и прогулок по лесу.

Так, утром 16 октября на телефон «101» поступило сообщение о том, что в лесу возле Святогорска грибник нашел артиллерийский снаряд калибром 75 мм. Опасная находка сохранилась со времен Второй мировой войны.

Мужчина, сообщивший спасателям о снаряде, дождался их приезда, чтобы точно указать место. Пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас для дальнейшего обезвреживания.

Утром, 22 октября, в лесу, возле села Долина, был обнаружен схрон с боеприпасами. В нем находились 5 гранат для гранатомета, 3 ручных гранаты, 25 патронов калибром 7,62 мм и дымовая мина.

Около полудня того же дня сигнал поступил из леса, расположенного возле села Татьяновка. Здесь грибники нашли фугасную авиабомбу времен Второй мировой.