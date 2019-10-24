|24 октября 2019
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После 16 месяцев перерыва Орджоникидзевский районный суд в Харькове снова взялся за дело экс-мэра Славянска Нели Шпепы. Адвокат обвиняемой Александр Шадрин рассказал, что 22 октября обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрению либо возврата обвинительного акта прокурору.
Кроме того, рассматривалась возможность рассмотрения дела судом присяжных.
По словам Шадрина, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. При этом адвокат уточнил, что позиция Нели Шпепы в отношении суда присяжных не изменилась. Она по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.
Отметим, что дело Нели Штепы по разным причинам не рассматривается с июня 2018 года.
Напомним, что экс-мэр Славянска была арестована 13 июля 2014 года - сразу после освобождения города от российских оккупантов. Действия Нели Штепы прокуратура квалифицировала по ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В течение трех лет она находилась в СИЗО, откуда ее выпустили в сентябре 2017 года.
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Комментарии к статье «Дело Штепы достали из-под сукна»
После 16 месяцев перерыва Орджоникидзевский районный суд в Харькове снова взялся за дело экс-мэра Славянска Нели Шпепы. Адвокат обвиняемой Александр Шадрин рассказал, что 22 октября обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрению либо возврата обвинительного акта прокурору.