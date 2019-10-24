Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне

|24 октября 2019
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В Славянске, возле «Монополии Крона», 17 октября прошла акция против строительства спортивной олимпийской базы в заповедной зоне Святогорска.
Ее участниками стали неравнодушные жители города. Место протестующие выбрали не случайно. В этот день здесь проводился брифинг губернатора Донецкой области Павла Кириленко.
Напомним, что под строительство спортивного городка выделено 20 га земли на ул. Курортой в Святогорске. Эта территория затрагивает пойменный луг с растениями, занесенными в Красную книгу, и дубовую рощу с деревьями, возраст которых насчитывает 600 лет.
Процесс выделения земли городским советом шел непросто. Еще тогда общественники хотели, чтобы для строительства была выделена другая территория. Но к их голосам не прислушались. Сейчас данное решение Святогорского горсовета оспаривается в суде. Святогорские активисты создали группу «Сохранение дубовой рощи» и собирают подписи под обращением к президенту Украины.
- Мы не против того, чтобы Святогорск получил этот объект. Спорт развивать необходимо. Но строительство можно перенести в другое место. А здесь организовать парк, - рассказала одна из организаторов акции Анна Соляник.
Жители не верят, что масштабное строительство пройдет бесследно для экосистемы реликтовой дубовой рощи и пойменного луга.
По словам одного из митингующих, Ивана Гладунца, сейчас подпочвенных вод луга хватает для питания дубов. Что произойдет при строительстве, достоверно не может сказать никто. Кроме того, люди опасаются, что отходы, без которых не обойтись при такого рода работах, будут попадать в реку, нанося вред Северскому Донцу.
Эти аргументы активисты высказали губернатору и начальнику управления физической культуры и спорта Владимиру Мыцыку. Люди просили организовать отдельную встречу, чтобы разобраться в вопросе.
- Такую встречу мы обязательно проведем, - пообещал руководитель ДонОГА. - Но хочу, чтобы она не оказалась «сырой», чтобы мы все хорошо разобрались в вопросе, а не просто цитировали лозунги.
Павел Кириленко пообещал детально изучить план территории еще на стадии разработки проекта.
- Если я увижу, что есть угроза экосистеме, у меня хватит воли, чтобы остановить все работы. Они будут перенесены в другое место. Но если такой угрозы нет, строительство состоится. Ведь сейчас область действительно оказалась без олимпийской инфраструктуры, - пообещал губернатор.
Отдельно пообщавшись с Владимиром Мыцыком, активисты договорились, что «круглый стол» по вопросу строительства спортивной базы состоится в ближайшее время в здании облгосадминистрации. Она, напомним, располагается в Краматорске.
Отметим, что на данном этапе ведутся топографическо-геодезические работы по проекту землеустройства. После этого он пройдет экспертизу в Киеве. Только потом будет разработан детальный план строительства. Какая сумма для этого понадобится, пока неизвестно. В некоторых СМИ называют цифру в 1,5 млрд гривен.
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В Славянске, возле «Монополии Крона», 17 октября прошла акция против строительства спортивной олимпийской базы в заповедной зоне Святогорска.