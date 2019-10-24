Кто виноват в заморе рыбы

Славянские власти разобрались, почему в сентябре нынешнего года погибла рыба в озере Шелковичном. Как оказалось, это произошло из-за несанкционированного слива в воду хозфекальных стоков.

- Есть свидетели, которые видели, как ночью подъехали 4 машины и вылили в озеро жидкость с характерным запахом. Но, к сожалению, номера транспортных средств никто из них не запомнил, - говорит городской голова.

Он также добавил, что содержание кислорода в воде к сегодняшнему дню пришло в норму. После случившегося его уровень был - 0%.