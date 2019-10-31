Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным

Сигнал о минировании здания СБУ поступил на электронную почту славянского отдела полиции 28 октября, около 9:00. К объекту незамедлительно выехали правоохранители.

Они оцепили здание, ограничив на прилегающую к нему территорию доступ пешеходов и автотранспорта. На место происшествия срочно прибыли специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других экстренных служб. В результате тщательного обследования здания и территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Отметим, что с начала года это уже четвертый факт ложного сигнала о минировании. Ранее объектами информационных террористов оказывались здание горсовета, развлекательный центр и больница. Во всех случаях факт минирования не подтвердился.

Уголовным кодексом Украины данные действия квалифицируются как заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ст. 259). Карается это лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. В случае повторного сообщения, или если трагедия все-же случилась, срок заключения возрастает до 8 лет. Кроме того, нарушителям грозит штраф за заведомо неправдивый вызов специальных служб.

Личность «псевдоминера», по информации пресс-службы горотдела полиции, в настоящее время устанавливается.

Добавим, что в этот же день ложный сигнал о минировании гостиницы поступил в Краматорский ОП. Синхронность таких сообщений по Славянску и Краматорску фиксируется уже второй раз.