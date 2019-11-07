В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома

Сообщение об угрозе взрыва поступило на спецлинию «102» в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этот раз «минированию» вновь подвергся исполком. Как и в предыдущих случаях, сигнал оказался ложным.

Для проверки поступившей информации к зданию были вызваны наряды полиции, кинологи, пиротехническая и другие экстренные службы. В ходе обследования здания горисполкома и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов силовики не обнаружили.

Уголовное производство по данному факту открыто по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или иными тяжкими последствиями). Личность автора сообщения устанавливается.