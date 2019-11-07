За один день - два пожара

За один день, 5 ноября, в Славянскне и славянском районе произошли два пожара на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Первый звонок поступил на телефон службы спасения в 12:19 из поселка Черкасское. Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит лесная подстилка на площади 2 га. На ликвидацию пожара потребовалось около часа. В 13:50 огонь был окончательно побежден.

В тот же день в 12:49 произошел пожар во дворе частного дома на ул. Григория Данилевского, в Славянске. В результате пожара были уничтожены дрова, забор и гектар камыша на прилегающей к домохозяйству территории.