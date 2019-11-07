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Классификация вандализма

За один день - два пожара
7 ноября 2019 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За один день, 5 ноября, в Славянскне и славянском районе произошли два пожара на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Первый звонок поступил на телефон службы спасения в 12:19 из поселка Черкасское. Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит лесная подстилка на площади 2 га. На ликвидацию пожара потребовалось около часа. В 13:50 огонь был окончательно побежден. 

В тот же день в 12:49 произошел пожар во дворе частного дома на ул. Григория Данилевского, в Славянске.  В результате пожара были уничтожены дрова, забор и гектар камыша на прилегающей к домохозяйству территории.

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За один день, 5 ноября, в Славянскне и славянском районе произошли два пожара на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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