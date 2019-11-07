В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом

На выезде из Славянска 1 ноября, около 17:00, автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло, когда 42-летний мужчина переходил дорогу.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, за рулем автомобиля Chevrolet находился 21-летний житель Славянска. Он направлялся в Краматорск. В результате аварии пострадавший получил травмы, которые врачи квалифицировали как «несовместимые с жизнью».

На данный момент следственное управление проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством».