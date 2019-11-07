Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

За один вечер полиция Славянска приостановила деятельность 6 подпольных игровых заведений различного «профиля». Они находились в разных частях города.

Серия санкционированных обысков проводилась правоохранителями в рамках уголовного производства, открытого по факту организации пунктов игрального бизнеса. В ходе рейда полицейские побывали на 6 подпольных объектах. В пяти из них были обнаружены и изъяты 55 компьютеров в полной сборке, флеш-носители, роутеры, видеокамеры, записи «черной бухгалтерии» и наличные средства.

Еще по одному адресу сотрудники полиции выявили комплекты игральных карт и фишек, игровые столы, тетради с записями и «кассу», а также компьютерную технику и сервер видеонаблюдения.

Все вышеуказанные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем они будут отправлены на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, виновным в нарушении ч.1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) грозит наказание в виде штрафа до 680 тыс. грн с конфискацией оборудования для ведения незаконной деятельности.