|7 ноября 2019
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По информации пресс-службы городского отдела полиции, незаконный «бизнес» организовал 32-летний житель поселка Андреевка Славянского района. У него дома правоохранители обнаружили 5 боевых гранат, полсотни патронов и дымовые шашки.
Реагируя на поступившую информацию о торговле боеприпасами, сотрудники Славянского ОП провели ряд мероприятий, необходимых для фиксации правонарушения. Для сбора доказательной базы правоохранители сделали несколько оперативных закупок.
В ходе последовавшего за этим обыска в жилище злоумышленника полицейские обнаружили 4 гранаты РГД, 1 гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и 50 патронов к пистолету Макарова. «Торговца» задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Уголовное производство по данному факту открыто по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В настоящее время следствие выясняет происхождение смертоносного «товара».
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• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку»
По информации пресс-службы городского отдела полиции, незаконный «бизнес» организовал 32-летний житель поселка Андреевка Славянского района. У него дома правоохранители обнаружили 5 боевых гранат, полсотни патронов и дымовые шашки.