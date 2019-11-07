В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

По информации пресс-службы городского отдела полиции, незаконный «бизнес» организовал 32-летний житель поселка Андреевка Славянского района. У него дома правоохранители обнаружили 5 боевых гранат, полсотни патронов и дымовые шашки.

Реагируя на поступившую информацию о торговле боеприпасами, сотрудники Славянского ОП провели ряд мероприятий, необходимых для фиксации правонарушения. Для сбора доказательной базы правоохранители сделали несколько оперативных закупок.

В ходе последовавшего за этим обыска в жилище злоумышленника полицейские обнаружили 4 гранаты РГД, 1 гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и 50 патронов к пистолету Макарова. «Торговца» задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Уголовное производство по данному факту открыто по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В настоящее время следствие выясняет происхождение смертоносного «товара».