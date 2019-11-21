За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий

|21 ноября 2019
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Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, только за минувшие выходные в зоне обслуживания подразделения произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Есть раненые и погибшие.
Один эпизод случился в поселке Былбасовка. Здесь лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Авария произошла из-за того, что водитель «Volkswagen» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в это время ехал автомобиль «Dacia». В результате столкновения телесные повреждения получили 44-летний водитель и пассажир «Dacia», а также пассажирка «Volkswagen».
Смертельное ДТП произошло возле поселка Торское Лиманского района. Управлявший автомобилем «ВАЗ» житель Бахмута на закругленном участке дороги сбил велосипедиста, двигавшегося по встречному направлению. От полученных травм 35-летний велосипедист скончался на месте.
Еще одна авария с участием велосипедиста произошла в минувший уикэнд на автодороге «Лиман – Доброполье». Здесь 51-летний водитель «Renault» сбил человека, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. В этом случае пострадавший отделался легкими телесными повреждениями.
В Славянске в эти же выходные 38-летний водитель «Volkswagen» совершил наезд на 65-летнюю женщину. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь.
Пятый случай ДТП зафиксирован в поселке Сергеевка Славянского района. Там 21-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в железобетонную опору.
По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
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• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
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• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
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Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, только за минувшие выходные в зоне обслуживания подразделения произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Есть раненые и погибшие.