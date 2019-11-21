За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий

Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, только за минувшие выходные в зоне обслуживания подразделения произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Есть раненые и погибшие.

Один эпизод случился в поселке Былбасовка. Здесь лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Авария произошла из-за того, что водитель «Volkswagen» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в это время ехал автомобиль «Dacia». В результате столкновения телесные повреждения получили 44-летний водитель и пассажир «Dacia», а также пассажирка «Volkswagen».

Смертельное ДТП произошло возле поселка Торское Лиманского района. Управлявший автомобилем «ВАЗ» житель Бахмута на закругленном участке дороги сбил велосипедиста, двигавшегося по встречному направлению. От полученных травм 35-летний велосипедист скончался на месте.

Еще одна авария с участием велосипедиста произошла в минувший уикэнд на автодороге «Лиман – Доброполье». Здесь 51-летний водитель «Renault» сбил человека, ехавшего на велосипеде в попутном направлении. В этом случае пострадавший отделался легкими телесными повреждениями.

В Славянске в эти же выходные 38-летний водитель «Volkswagen» совершил наезд на 65-летнюю женщину. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь.

Пятый случай ДТП зафиксирован в поселке Сергеевка Славянского района. Там 21-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в железобетонную опору.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).