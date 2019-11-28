Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора

|28 ноября 2019
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Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана вывели из караоке-бара из-за замечания о песнях, прославляющих армию страны-агрессора. Инцидент произошел ночью 23 ноября в клубе «Соло», расположенном в кинотеатре «Сапфир».
Подробности случившегося Андрей Рубан изложил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По его словам, отдыхая с супругой в клубе, он услышал песню «Москва, звонят колокола». После замечания диджею и обращения к администрации, трек прервали, но через несколько минут зазвучала еще одна песня запрещенного в Украине исполнителя Олега Газманова - «Офицеры, россияне». Повторное замечание привело к тому, что охрана выволокла Андрея Рубана на улицу, после чего последний вызвал полицию. Пока ехали правоохранители, в конфликт вступили другие посетители бара, угрожавшие заместителю городского головы физической и психологической расправой. Прибывшая полиция ничего сделать не смогла, поскольку один из посетителей выхватил у сотрудника органов протокол и выбросил его в мини-бассейн. Более того в отношении одного из полицейских также было применено физическое насилие.
Как позже уточнил Андрей Рубан, претензии к бару «Соло» были не по поводу песен на русском языке, а именно из-за того, что песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры, россияне» содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих Российской Федерации - государства, которое определено законом как страна-агрессор. Претензии по действиям охраны к владельцам бара «Соло» сняты после предметного разговора о гражданской позиции владельцев и заверения, что охрана клуба принесет извинения за инцидент, добавляет пострадавший.
Известно, что на резонансное событие отреагировало и руководство областного главка полиции, результатом чего стало обещание провести служебное расследование, предметом которого станет поведение сотрудников Славянского ОП в описанном эпизоде.
Отметим, что инцидент приобрел всеукраинское звучание, вновь высветив город с нелицеприятной стороны. О нем сообщили в том числе, и центральные СМИ.
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• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
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• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
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Комментарии к статье «Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора»
Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана вывели из караоке-бара из-за замечания о песнях, прославляющих армию страны-агрессора. Инцидент произошел ночью 23 ноября в клубе «Соло», расположенном в кинотеатре «Сапфир».