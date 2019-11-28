Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора

Подробности случившегося Андрей Рубан изложил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, отдыхая с супругой в клубе, он услышал песню «Москва, звонят колокола». После замечания диджею и обращения к администрации, трек прервали, но через несколько минут зазвучала еще одна песня запрещенного в Украине исполнителя Олега Газманова - «Офицеры, россияне». Повторное замечание привело к тому, что охрана выволокла Андрея Рубана на улицу, после чего последний вызвал полицию. Пока ехали правоохранители, в конфликт вступили другие посетители бара, угрожавшие заместителю городского головы физической и психологической расправой. Прибывшая полиция ничего сделать не смогла, поскольку один из посетителей выхватил у сотрудника органов протокол и выбросил его в мини-бассейн. Более того в отношении одного из полицейских также было применено физическое насилие.

Как позже уточнил Андрей Рубан, претензии к бару «Соло» были не по поводу песен на русском языке, а именно из-за того, что песни «Москва, звонят колокола» и «Офицеры, россияне» содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих Российской Федерации - государства, которое определено законом как страна-агрессор. Претензии по действиям охраны к владельцам бара «Соло» сняты после предметного разговора о гражданской позиции владельцев и заверения, что охрана клуба принесет извинения за инцидент, добавляет пострадавший.

Известно, что на резонансное событие отреагировало и руководство областного главка полиции, результатом чего стало обещание провести служебное расследование, предметом которого станет поведение сотрудников Славянского ОП в описанном эпизоде.

Отметим, что инцидент приобрел всеукраинское звучание, вновь высветив город с нелицеприятной стороны. О нем сообщили в том числе, и центральные СМИ.