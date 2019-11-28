Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование

Славянские полицейские проверили сообщение о подозрительном предмете возле супермаркета АТБ. Сигнал о подозрительном предмете поступил в дежурную часть 25 ноября около 10:00.

Звонивший в полицию гражданин оказался сотрудником магазина, который при просмотре записи с камер видеонаблюдения обратил внимание, как в 03:00 неизвестный человек в маске положил в стоящую возле супермаркета урну какой-то предмет. Желая перестраховаться, работник торгового заведения сообщил об этом правоохранителям.

До приезда специалистов охрану потенциально опасной территории обеспечивали сотрудники городского отдела полиции. На место происшествия были вызваны взрывотехники и кинолог со служебной собакой. В результате проведенного ими обследования, опасных предметов выявлено не было.