Пенсионер умер, отравившись угарным газом

— 28 ноября 2019 —

В Славянске 26 ноября сотрудники ГУ СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой объявили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации (ст. 110 и 258-3 УК Украины).

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