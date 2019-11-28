Дело Штепы будут слушать заново

Дело Штепы рассматривается уже в течение 5 лет. За это время было сменено 5 судов.

Сейчас его начали рассматривать с начала. Прокурор по делу Ирина Кадыгроб в начале заседания зачитала несколько ходатайств. Она просит суд о вызове 10 свидетелей. Также сторона обвинения подала ходатайство об избрании для подсудимой меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Я все время говорила: клюнет жареный петух! Меня все это достало. Я не виновата», - отреагировала на это Штепа.

Подсудимая попросила перенести подготовительное заседание и не начинать рассмотрение дела по существу. Она отметила, что нужно время, чтобы подробнее ознакомиться с ходатайствами прокурора. Для этого, по словам защитника Штепы, необходимо 3 недели.

Судья удовлетворил просьбу защиты. Следующие заседания назначены на 18 и 19 декабря.

Напомним, экс-мэра Славянска Нели Штепу задержали в июле 2014 года, а 8 октября 2014 года ее обвинили в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Осенью 2017 года Ленинский районный суд Харькова выпустил из СИЗО Нелю Штепу, изменив ей меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. С января 2018 года, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.