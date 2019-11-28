Дело Штепы будут слушать заново

|28 ноября 2019
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В Орджоникидзевском суде Харькова 21 ноября продолжилось подготовительное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы.
Дело Штепы рассматривается уже в течение 5 лет. За это время было сменено 5 судов.
Сейчас его начали рассматривать с начала. Прокурор по делу Ирина Кадыгроб в начале заседания зачитала несколько ходатайств. Она просит суд о вызове 10 свидетелей. Также сторона обвинения подала ходатайство об избрании для подсудимой меры пресечения в виде домашнего ареста.
«Я все время говорила: клюнет жареный петух! Меня все это достало. Я не виновата», - отреагировала на это Штепа.
Подсудимая попросила перенести подготовительное заседание и не начинать рассмотрение дела по существу. Она отметила, что нужно время, чтобы подробнее ознакомиться с ходатайствами прокурора. Для этого, по словам защитника Штепы, необходимо 3 недели.
Судья удовлетворил просьбу защиты. Следующие заседания назначены на 18 и 19 декабря.
Напомним, экс-мэра Славянска Нели Штепу задержали в июле 2014 года, а 8 октября 2014 года ее обвинили в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.
Осенью 2017 года Ленинский районный суд Харькова выпустил из СИЗО Нелю Штепу, изменив ей меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. С января 2018 года, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.
Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.
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• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
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• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
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• Дело Штепы будут слушать заново
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• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
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• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
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В Орджоникидзевском суде Харькова 21 ноября продолжилось подготовительное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы.