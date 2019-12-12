|12 декабря 2019
|Просмотров: 23
|
Возле нового мемориала на месте блокпоста №1, в районе Рыбхоза, был найден боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.
Опасную находку обнаружил 33-летний местный житель. Мужчина сразу вызвал патрульных. Полицейские обеспечили охрану места событий и вызвали спецгруппу ГСЧС, имеющую лицензию на проведение работ с такими объектами.
Полиция в очередной раз напоминает алгоритм действий при обнаружении боеприпасов.
- Сохраняйте спокойствие. Ни в коем случае не пытайтесь переместить предмет или изменить его положение. Не курите возле него. По возможности, оградите опасное место и вызовите спасателей, позвонив по телефонам 101 или 102. Для звонка, отойдите на расстояние до 10-15 метров от находки, - говорят полицейские.
Правоохранители просят жителей города и района быть осторожными и ответственно относиться к собственной безопасности.
12 декабря 2019
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Букмекерская контора Gor1lla и ее сайт
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• Smart-квартиры: в чем их преимущества и особенности
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
— 12 декабря 2019 —
Славянская прокуратура подала иск в суд в интересах Славянского городского совета. Она требует обязать предпринимателя освободить самовольно занятый земельный участок, площадью 0,02 га и демонтировать хозяйственные постройки.
— 12 декабря 2019 —
В Лимане в результате ДТП пострадал 12-летний подросток. Как сообщает пресс-служба полиции, в момент аварии мальчик сидел в припаркованном автомобиле, в который врезалась другая легковая машина. Пострадавший, к счастью, отделался незначительными телесными повреждениями.
— 12 декабря 2019 —
По распоряжению главы ДонОВГА, на территории области запрещена охота на все виды охотничьих животных. В связи с этим правоохранители начали патрулирование Славянского района.
— 5 декабря 2019 —
Прокуратура Донецкой области обжалует решение суда, по которому заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приветствую, гость! Вход
12 декабря 2019
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Букмекерская контора Gor1lla и ее сайт
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• Smart-квартиры: в чем их преимущества и особенности
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас»
Возле нового мемориала на месте блокпоста №1, в районе Рыбхоза, был найден боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.