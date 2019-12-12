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Фотофакт

Первый снег

Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас

Светлана Вьюниченко
12 декабря 2019 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Возле нового мемориала на месте блокпоста №1, в районе Рыбхоза, был найден боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Опасную находку обнаружил 33-летний местный житель. Мужчина сразу вызвал патрульных. Полицейские обеспечили охрану места событий и вызвали спецгруппу ГСЧС, имеющую лицензию на проведение работ с такими объектами.

Полиция в очередной раз напоминает алгоритм действий при обнаружении боеприпасов. 

- Сохраняйте спокойствие. Ни в коем случае не пытайтесь переместить предмет или изменить его положение. Не курите возле него. По возможности, оградите опасное место и вызовите спасателей, позвонив по телефонам 101 или 102. Для звонка, отойдите на расстояние до 10-15 метров от находки, - говорят полицейские. 

Правоохранители просят жителей города и района быть осторожными и ответственно относиться к собственной безопасности.

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Комментарии к статье «Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас»

Возле нового мемориала на месте блокпоста №1, в районе Рыбхоза, был найден боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

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