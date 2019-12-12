В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды

По распоряжению главы ДонОВГА, на территории области запрещена охота на все виды охотничьих животных. В связи с этим правоохранители начали патрулирование Славянского района.

Исключением в данном случае может быть только отстрел вредных животных, но осуществляется он лишь в определенный период и при наличии специального разрешения. Наказанием за незаконную охоту может стать штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет, как это предусматривает ст. 249 УК Украины (незаконная охота).

Кроме того, полиция напоминает, что нарушение этой стать закона подчас приводит к трагическим последствиям. Примером этому может служить эпизод, произошедший в конце сентября возле села Долина. Тогда один «охотник», увидев в тепловизоре чей-то контур, убил своего товарища выстрелом в голову.