|12 декабря 2019
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В Лимане в результате ДТП пострадал 12-летний подросток. Как сообщает пресс-служба полиции, в момент аварии мальчик сидел в припаркованном автомобиле, в который врезалась другая легковая машина. Пострадавший, к счастью, отделался незначительными телесными повреждениями.
Инцидент случился 6 декабря около 18:00. Расследование картины произошедшего показало, что 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на заснеженной дороге не учел обстановку, в результате чего не справился с управлением и врезался в автомобиль «Honda», припаркованный на обочине в попутном направлении.
Материалы по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового.
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Комментарии к статье «В аварии пострадал ребенок»
В Лимане в результате ДТП пострадал 12-летний подросток. Как сообщает пресс-служба полиции, в момент аварии мальчик сидел в припаркованном автомобиле, в который врезалась другая легковая машина. Пострадавший, к счастью, отделался незначительными телесными повреждениями.