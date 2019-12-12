 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Первый снег

В аварии пострадал ребенок
12 декабря 2019 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Лимане в результате ДТП пострадал 12-летний подросток. Как сообщает пресс-служба полиции, в момент аварии мальчик сидел в припаркованном автомобиле, в который врезалась другая легковая машина. Пострадавший, к счастью, отделался незначительными телесными повреждениями.

Инцидент случился 6 декабря около 18:00. Расследование картины произошедшего показало, что 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на заснеженной дороге не учел обстановку, в результате чего не справился с управлением и врезался в  автомобиль «Honda», припаркованный на обочине в попутном направлении.

Материалы по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 декабря 2019

Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен

Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая

Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом

Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

«Буратино»: садик новый, методы старые

Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет

Депутаты дали деньги на новый водовод

На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен

Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков

Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год

Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе

Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом

В аварии пострадал ребенок

В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды

Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас

11 декабря 2019

Злата Дячук завоевала «серебро»

Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград

В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо

Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе

Джошуа взял реванш у Руиса

5 декабря 2019

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

Первый снег

Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

Медикам купили «Нивы». Не российские

«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки

Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»

Также в разделе

«Буратино»: садик новый, методы старые

— 12 декабря 2019 —

Неприятный вопрос, озвученный начальником гороо, касался детского сада №26 «Буратино». Напомним, это дошкольное заведение недавно открыли после длительной реконструкции.

Читать далее ⇒

Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом

— 12 декабря 2019 —

Славянская прокуратура подала иск в суд в интересах Славянского городского совета. Она требует обязать предпринимателя освободить самовольно занятый земельный участок, площадью 0,02 га и демонтировать хозяйственные постройки.

Читать далее ⇒

В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды

— 12 декабря 2019 —

По распоряжению главы ДонОВГА, на территории области запрещена охота на все виды охотничьих животных. В связи с этим правоохранители начали патрулирование Славянского района.

Читать далее ⇒

Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас

— 12 декабря 2019 —

Возле нового мемориала на месте блокпоста №1, в районе Рыбхоза, был найден боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В аварии пострадал ребенок»

В Лимане в результате ДТП пострадал 12-летний подросток. Как сообщает пресс-служба полиции, в момент аварии мальчик сидел в припаркованном автомобиле, в который врезалась другая легковая машина. Пострадавший, к счастью, отделался незначительными телесными повреждениями.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен

Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом

Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая

Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков

Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен

Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Злата Дячук завоевала «серебро»

Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград

В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 декабря 2019

Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен

Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая

Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом

Цены на питание в садиках - на пороге увеличения

«Буратино»: садик новый, методы старые

Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет

Депутаты дали деньги на новый водовод

На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен

Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков

Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год

Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе

Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом

В аварии пострадал ребенок

В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды

Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас

11 декабря 2019

Злата Дячук завоевала «серебро»

Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград

В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо

Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе

Джошуа взял реванш у Руиса

5 декабря 2019

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем

Первый снег

Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска

Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками

Медикам купили «Нивы». Не российские

«Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»

Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки

Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top