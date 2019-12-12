«Буратино»: садик новый, методы старые

О том, что в садике имеются проблемы, первыми заговорили общественники. Представители ОО «Другий фронт» выложили в социальные сети ролик, из которого следовало, что в дошкольном учреждении собирают с родителей деньги.

Как выяснилось, «поборы» шли на покупку новогодних костюмов и украшений для елки. Но, по словам Игоря Рублевского, родителям говорилось, что это взнос за поступление в садик. Его размер составлял 250 грн.

- Это недопустимая ситуация. Тем более, что сбором средств занимались сотрудник детского учреждения. Мы объявили выговор заведующей и воспитателям. Надеемся, что такая ситуация больше не повторится, - говорит Рублевский.