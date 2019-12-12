|12 декабря 2019
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В понедельник, 9 декабря, в одном из ломбардов Кирова сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели мужчину, который собирался продать две бензопилы. Полицейские предположили, что данное имущество было похищено.
Мужчина – ранее судимый 28-летний житель областного центра – сознался в совершении преступления. Установлено, что 9 декабря в поселке Дороничи он проник на территорию предприятия, занимающегося строительством деревянных домов. Взломав замок на двери подсобного помещения, кировчанин похитил оттуда две бензопилы общей стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает https://www.vdr.com.ua/tools/elektroinstrument/lentochnaya-shlifmashina.html.
Полицейские также установили, что данный мужчина причастен к совершению еще трех подобных краж. К примеру, 30 ноября из хозпостройки другого предприятия в Дороничах были похищены бензопила и ленточная шлифмашина – их подозреваемый продал, деньги потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается причастность к совершению других преступлений на территории областного центра.
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Комментарии к статье «В Кирове полицейские задержали подозреваемого в серии краж электро- и бензоинструмента»
В понедельник, 9 декабря, в одном из ломбардов Кирова сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели мужчину, который собирался продать две бензопилы. Полицейские предположили, что данное имущество было похищено.