|19 декабря 2019
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Предновогодняя суматоха охватила и не обремененных совестью горожан. Одним из проявлений этого стала кража хвойного дерева, росшего вдоль центральной аллеи сквера им. Т. Шевченко.
Неприятное происшествие случилось, предположительно, в ночь с 12 на 13 декабря. На оставшемся пеньке явно видны следы топора, что исключает версию о санкционированном сносе. Скорее всего, кто-то решил похитить ель, чтобы украсить свой дом или втихую продать по сходной цене. Оценка такому поступку может быть только одна - свинство чистой воды.
Теперь искать злоумышленника должна полиция. Общество «Просвіта», члены которого посадили елку, уже подало заявления в правоохранительные органы. Возможно, случившееся станет поводом для городского руководства задуматься - не пора ли внедрить в Славянске практику других городов, где в предновогодний период растущую в общественных местах хвою покрывают антивандальным составом. Ведь подобное случается в городе не в первый и, надо полагать, не в последний раз. И если не получается предотвратить вандализм воспитательными мерами, нужно принимать превентивные.
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• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
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• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
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• Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей
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• Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы
• Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами
• У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство
• В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель
18 декабря 2019
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу
• Программа многоборья и нормативы «ОФП»
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
• «Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
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• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Сложно ли писать студенческие работы самостоятельно
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
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Комментарии к статье «В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель»
Предновогодняя суматоха охватила и не обремененных совестью горожан. Одним из проявлений этого стала кража хвойного дерева, росшего вдоль центральной аллеи сквера им. Т. Шевченко.