В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель

Неприятное происшествие случилось, предположительно, в ночь с 12 на 13 декабря. На оставшемся пеньке явно видны следы топора, что исключает версию о санкционированном сносе. Скорее всего, кто-то решил похитить ель, чтобы украсить свой дом или втихую продать по сходной цене. Оценка такому поступку может быть только одна - свинство чистой воды.

Теперь искать злоумышленника должна полиция. Общество «Просвіта», члены которого посадили елку, уже подало заявления в правоохранительные органы. Возможно, случившееся станет поводом для городского руководства задуматься - не пора ли внедрить в Славянске практику других городов, где в предновогодний период растущую в общественных местах хвою покрывают антивандальным составом. Ведь подобное случается в городе не в первый и, надо полагать, не в последний раз. И если не получается предотвратить вандализм воспитательными мерами, нужно принимать превентивные.