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Фотофакт

Проекты и объекты

У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство

Павел Коротенко
19 декабря 2019 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, взрывоопасный предмет и запас конопли у 42-летнего жителя города правоохранители изъяли в ходе санкционированного обыска. Его проводили, поскольку гражданин подозревался в изготовлении и хранении наркотических веществ.

В ходе обыска сотрудники полиции выявили каннабис и «приборы» для его употребления, а также жидкость, применявшуюся для изготовления наркотиков. Неожиданным «сюрпризом» стало обнаружение начиненного порохом предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Пояснить его происхождение и назначение подозреваемый не смог. Изъятые у правонарушителя предметы направлены на экспертизу. 

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за угон автотранспорта. Сейчас ему грозит ответственность за нарушение ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

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Комментарии к статье «У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство»

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, взрывоопасный предмет и запас конопли у 42-летнего жителя города правоохранители изъяли в ходе санкционированного обыска. Его проводили, поскольку гражданин подозревался в изготовлении и хранении наркотических веществ.

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