У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, взрывоопасный предмет и запас конопли у 42-летнего жителя города правоохранители изъяли в ходе санкционированного обыска. Его проводили, поскольку гражданин подозревался в изготовлении и хранении наркотических веществ.

В ходе обыска сотрудники полиции выявили каннабис и «приборы» для его употребления, а также жидкость, применявшуюся для изготовления наркотиков. Неожиданным «сюрпризом» стало обнаружение начиненного порохом предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Пояснить его происхождение и назначение подозреваемый не смог. Изъятые у правонарушителя предметы направлены на экспертизу.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за угон автотранспорта. Сейчас ему грозит ответственность за нарушение ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).