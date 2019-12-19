Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами

В Донецкой области началось внедрение нового способа борьбы с дорожным травматизмом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции. Блокираторы будут применять в строго определенных случаях для временного задержания транспорта.

Причин для блокирования автотранспорта с помощью спецустройства может быть три: водитель автомобиля пребывает в состоянии алкогольного опьянения или не может предъявить водительское удостоверение; неисправность транспортного средства; превышение весовых и габаритных норм. Последнее ограничение касается только грузовиков. Разблокировка будет производиться после устранения нарушений.

В рамках областной программы «Правопорядок-2019» приобретено более 20 устройств для блокирования колес. Их передали группам реагирования каждого территориального подразделения полиции Донецкой области. Предполагается, что использование блокираторов приведет к повышению безопасности на дорогах, так как даст полицейским возможность более эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения и предотвращать возможные нарушения.