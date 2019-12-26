У нетрезвого водителя нашли амфетамин

Правоохранители из состава ООС остановили на блокпосту под Славянском водителя в состоянии наркотического опьянения. С собой у него оказались пакетики с порошком белого цвета, сообщает пресс-служба Славянского ОП.

От прохождения медицинского осмотра 34-летний водитель «Ауди» отказался. Однако явные признаки того, что мужчина пребывает под воздействием наркотических средств, стали достаточным основанием для составления административного протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП. На место задержания вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Ее сотрудники изъяли у задержанного два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом. Эти предметы направлены на экспертизу.

В ЕРДР данный факт внесен с квалификацией по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкционированное статьей наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.