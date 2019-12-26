Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске

На месте происшествия работали следователи областного главка, сотрудники группы реагирования и оперативники Славянска, патрульные. Марку автомобиля, под который попал погибший, удалось определить по найденным на месте аварии фрагментам фары. Это оказался ВАЗ 2101. Также правоохранители разыскали свидетелей инцидента.

К утру автомобиль с поврежденной фарой был обнаружен, а его водителю – 34-летнему местному жителю – сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

В ходе дознания полицейские установили, что трагедия произошла из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на пешехода. При этом он не остановился, чтобы оказать пострадавшему помощь, а поспешил скрыться. Опасаясь ответственности за содеянное, святогорец отогнал машину к знакомому и накрыл ее чехлом.

По факту смертельного травмирования пешехода открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения), что грозит правонарушителю лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.