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В Славянске за день закрыли все игорные заведения

Светлана Вьюниченко
26 декабря 2019 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Разница между двумя фото - один день.

С 19 по 20 декабря, полиция закрыла 5,3 тыс. игорных заведений по всей стране. Из них изъяли 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн. Фактически за сутки МВД и фискалы сделали то, чего не могли совершить за долгие годы.

В одном только Славянске закрыли 25 заведений. Судя по отчету, присланному пресс-службой ведомства, «они потеряли возможность работать в законном поле». Получается, что ранее, когда полицейские периодически закрывали игорные клубы, они препятствовали их законной деятельности. Так что же все-таки произошло?  

В августе президент Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры. Правительство намеревалось разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. Правда, ни для кого не секрет, что запрещенный игорный бизнес в Украине до недавних пор преспокойно работал, маскируясь под легальные лотереи. Хотя каждый, кто хоть раз заходил в помещение с вывеской «Лотерея», видел компьютеры с игровыми программами. Там было все - от лотереи «Кено» до игр с вращающимся барабаном, как в «одноруких бандитах». Минимальная ставка в Славянске начиналась с 5 грн. Поиграть мог позволить себе даже школьник.  

19 декабря в парламенте состоялось голосование за законопроект, предусматривающий лицензирование и регулирование азартного бизнеса. Неожиданно для рядовых граждан, привыкших к тому, что новая ВР всегда голосует «за», проект был провален.   

«Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те», - заявил президент.

В МВД тут же создали мобильные группы и отчитались, что в ночь на 20 декабря закрыли по всей Украине 152 игорных клуба, которые считались незаконными. 

Но на следующий день Кабмин принял постановление, которым отменил некоторые положения, действующие с декабря 2002 года. Тем самым правительство дало зеленый свет борьбе с заведениями, работающими под видом лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков со своей стороны потребовал от полиции до 16:00, пятницы, 20 декабря, закрыть в Украине ВСЕ игорные клубы, лотереи и игорные заведения. 

В итоге за один день все лотереи исчезли. Кое-где в Славянске даже появились объявления, что помещение сдается в аренду. 

Как показал опрос жителей, многие считают, что это временно. По мнению горожан, идет передел сфер влияния. И когда соглашение будет достигнуто, в законе вновь отыщется лазейка. 

Остается добавить, что, как неоднократно доказывала практика, после публичного и массового закрытия игорных заведений их со временем становилось только больше.

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Комментарии к статье «В Славянске за день закрыли все игорные заведения»

С 19 по 20 декабря, полиция закрыла 5,3 тыс. игорных заведений по всей стране. Из них изъяли 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн. Фактически за сутки МВД и фискалы сделали то, чего не могли совершить за долгие годы.

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