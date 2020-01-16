|16 января 2020
|Просмотров: 63
|
Вечером, 14 января, возле Святогорска произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, в 18:35 водитель автомобиля LADA Kalina, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai. Удар был такой силы, что ВАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Чтобы вытащить водителя из машины, потребовалась помощь спасателей. Они извлекли человека с помощью гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи. Однако от травм 55-летний водитель скончался в больнице. Как выяснилось, он был зарегистрирован в Горловке и двигался в сторону Харькова.
В аварии пострадала и семейная пара, находившаяся в иномарке. Как выяснило следствие, 48-летняя женщина и 51-летний мужчина являются жителями Николаевки. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.
На данный момент по факту аварии ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства ДТП выясняются.
16 января 2020
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
• В Италии будут судить Алексея Азарова
• В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших
• Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд
• Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши
• В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование
• «Не переживай, ты еще отыграешься». Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
— 16 января 2020 —
Суд Милана рассмотрит дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Он подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером.
— 16 января 2020 —
Славянская городская прокуратура направила в судебную инстанцию обвинительный акт в отношении краматорчанина, который пилил деревья в Славянском районе.
— 26 декабря 2019 —
С 19 по 20 декабря, полиция закрыла 5,3 тыс. игорных заведений по всей стране. Из них изъяли 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн. Фактически за сутки МВД и фискалы сделали то, чего не могли совершить за долгие годы.
— 26 декабря 2019 —
Вечером, 20 декабря, в Святогорске под колесами автомобиля погиб 54-летний мужчина. Поиски совершившего наезд водителя продолжались всю ночь.
Приветствую, гость! Вход
16 января 2020
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
• В Италии будут судить Алексея Азарова
• В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших
• Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд
• Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши
• В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование
• «Не переживай, ты еще отыграешься». Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших»
Вечером, 14 января, возле Святогорска произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще двое получили травмы.