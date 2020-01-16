В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Вечером, 14 января, возле Святогорска произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, в 18:35 водитель автомобиля LADA Kalina, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai. Удар был такой силы, что ВАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Чтобы вытащить водителя из машины, потребовалась помощь спасателей. Они извлекли человека с помощью гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи. Однако от травм 55-летний водитель скончался в больнице. Как выяснилось, он был зарегистрирован в Горловке и двигался в сторону Харькова.

В аварии пострадала и семейная пара, находившаяся в иномарке. Как выяснило следствие, 48-летняя женщина и 51-летний мужчина являются жителями Николаевки. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.

На данный момент по факту аварии ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства ДТП выясняются.