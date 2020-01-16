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Фотофакт

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В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Светлана Вьюниченко
16 января 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вечером, 14 января, возле Святогорска произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, в 18:35 водитель автомобиля LADA Kalina, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai. Удар был такой силы, что ВАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Чтобы вытащить водителя из машины, потребовалась помощь спасателей. Они извлекли человека с помощью гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи. Однако от травм 55-летний водитель скончался в больнице. Как выяснилось, он был зарегистрирован в Горловке и двигался в сторону Харькова. 

В аварии пострадала и семейная пара, находившаяся в иномарке. Как выяснило следствие, 48-летняя женщина и 51-летний мужчина являются жителями Николаевки. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.   

На данный момент по факту аварии ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии к статье «В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших»

Вечером, 14 января, возле Святогорска произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

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