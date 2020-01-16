|16 января 2020
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Суд Милана рассмотрит дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Он подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером.
Как сообщается, прокуратура Милана уже направила дело Алексея Азарова в суд. Обвинение настаивает, что он требовал взятку в размере почти 18 млн долларов. Эти деньги впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию, которая купила две роскошные виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.
По словам прокурора Адриано Скудьери, в 2010 году Азаров «продал» Клюеву должность за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму почти в 18 млн долларов. В дальнейшем средства поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, которая выкупила фиктивную итальянскую компанию Agosto 2012 Srl.
Осенью 2018 года ГПУ вызывала на допрос Алексея Азарова по делу о создании преступной организации и отмывании средств. Но продолжения этот процесс не получил.
Добавим, что сын экс-премьера в правительстве Януковича в 2012 году стал народным депутатом Украины, выиграв выборы по 47-му мажоритарному округу, центром которого является Славянск. Несмотря на то, что еще в начале года о нем из местных жителей мало кто знал, на выборах осенью за Алексея Азарова отдали голоса 76% избирателей. По признанию самих славянцев, этому помогли вливания из госбюджета, золотым дождем пролившиеся на город. Так, в 2012 году Славянск получил из государственной казны 28 млн грн. На тот момент это была колоссальная сумма. Достаточно сказать, что в 2010-м и в 2011 году Славянску не досталось ничего.
Кстати, второе место на тех выборах занял коммунист Анатолий Хмелевой. Ему выразили доверие чуть более 12% избирателей.
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Комментарии к статье «В Италии будут судить Алексея Азарова»
Суд Милана рассмотрит дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Он подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером.