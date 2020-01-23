Огонь унес жизни еще двух славянцев

Сообщение о пожаре в частном секторе мкр-на Северный поступило на пульт службы спасения 21 января, в 7:00.

По указанному адресу срочно выехали дежурные 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Проведя разведку и приступив к ликвидации возгорания в жилом доме, пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин. После этого на место событий выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Скорее всего, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации плитки с открытой спиралью. Но окончательный ответ на этот вопрос предстоит дать следствию.