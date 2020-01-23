В многоквартирном доме при пожаре погиб человек

Чрезвычайное происшествие случилось 15 января, около 10:00, в мкр-не Химик. О возгорании в квартире на 7-м этаже спасателям сообщили соседи, увидевшие валящие из окна клубы дыма.

В процессе тушения пожара в квартире было обнаружено тело мужчины. В настоящее время правоохранители устанавливают его личность. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, что делает вероятной версию смерти в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следствие по данному факту ведется с квалификацией по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности).