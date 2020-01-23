|23 января 2020
|Просмотров: 66
|
Чрезвычайное происшествие случилось 15 января, около 10:00, в мкр-не Химик. О возгорании в квартире на 7-м этаже спасателям сообщили соседи, увидевшие валящие из окна клубы дыма.
В процессе тушения пожара в квартире было обнаружено тело мужчины. В настоящее время правоохранители устанавливают его личность. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, что делает вероятной версию смерти в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Следствие по данному факту ведется с квалификацией по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности).
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
— 23 января 2020 —
Экс-мэру Славянска Неле Штепе выплатили 3600 евро, которые она отсудила у государства в Европейском суде по правам человека. Об этом 20 января сообщил адвокат бывшей градоначальницы Александр Шадрин.
— 23 января 2020 —
Сигнал о том, что в квартире одной из многоэтажек на ул. Банковской скончался мужчина, поступил в правоохранительные органы 18 января, около 13:00.
— 23 января 2020 —
Сообщение о пожаре в частном секторе мкр-на Северный поступило на пульт службы спасения 21 января, в 7:00.
— 16 января 2020 —
Суд Милана рассмотрит дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Он подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером.
Приветствую, гость! Вход
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В многоквартирном доме при пожаре погиб человек»
Чрезвычайное происшествие случилось 15 января, около 10:00, в мкр-не Химик. О возгорании в квартире на 7-м этаже спасателям сообщили соседи, увидевшие валящие из окна клубы дыма.