На выходных в Славянске произошло убийство

Сигнал о том, что в квартире одной из многоэтажек на ул. Банковской скончался мужчина, поступил в правоохранительные органы 18 января, около 13:00.

Выехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины со следами насильственной смерти. На полу и стенах жилища виднелись пятна крови.

Как объяснил 58-летний владелец квартиры, накануне у него гостили двое знакомых, которые совместно с хозяином распивали спиртное и в определенный момент рассорились. Конфликт закончился тем, что один из участников застолья начал бить другого деревянной дубинкой по голове. По предварительным данным, это и стало причиной смерти жертвы.

Тело убитого владелец квартиры обнаружил лишь к обеду следующего дня, когда достаточно протрезвел, чтобы адекватно воспринимать реальность. Обратившись к соседям, он попросил их сообщить о трагедии в полицию.

Подозреваемого в совершении убийства задержали в тот же день. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Уголовный эпизод расследуется правоохранителями по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.