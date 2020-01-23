Украина выплатила компенсацию Неле Штепе

Экс-мэру Славянска Неле Штепе выплатили 3600 евро, которые она отсудила у государства в Европейском суде по правам человека. Об этом 20 января сообщил адвокат бывшей градоначальницы Александр Шадрин.

По его словам, на данный момент Неля Штепа находится в Славянске и ожидает очередного вызова в суд по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Шадрин рассказал, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесли на 11 февраля.

Напомним, что Неля Штепа подала иск в Европейский суд по правам человека в феврале 2017 года. Изначально она просила 8 тысяч 650 евро в качестве компенсации материального ущерба из-за потерянной зарплаты, а также 30 тыс. евро моральной компенсации. Решение в ее пользу судьи огласили 24 октября 2019 года. Украина должна была исполнить решение ЕСПЧ до 24 января 2020 года.

В своем обращении в ЕСПЧ Штепа жаловалась на нарушения ст. 3 Европейской конвенции по правам человека - ненадлежащее физическое и психологическое обращение, ст. 5 - на предвзятость украинский судов, которые, по ее мнению, безосновательно вынесли решение о ее заключении под стражу, а также ст. 6 - ссылаясь на то, что следствие в отношении нее длится безосновательно долго.

В ЕСПЧ постановили, что нарушения были по п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6.