В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Мужчина рассказал, что, когда подбегал к пылающему транспорту, заметил за забором силуэт человека. Розыском поджигателя занялись оперативники. Они и установили, что «возгорание» устроил 41-летний местный житель.

Правоохранителям поджигатель признался, что действовал на почве ревности и под воздействием алкоголя. Желая отмстить своему сопернику, он разбил боковое стекло машины и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, уголовное производство по данному факту открыто по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ревнивцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.