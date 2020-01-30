Ограбление не удалось

Информацию о том, что в частный дом, расположенный в мкр-не Лесной, пытается проникнуть посторонний, полиция получила 23 января около 21:20.

На место происшествия срочно выехала оперативная группа. Она и задержала нарушителя. Завершить свою попытку он не успел.

Правоохранители выяснили, что злоумышленником является 37-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражи чужого имущества. Последнее наказание мужчина отбыл в 2019 году. Свою вину задержанный признал, объяснив, что хотел таким образом разжиться средствами «на жизнь».

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 УК Украины (попытка кражи с проникновением в помещение). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.