|30 января 2020
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Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информацию о незаконном пункте приема металла поступил к участковому офицеру в начале января текущего года. После сбора необходимых материалов суд выдал разрешение на обыск.
При проведении санкционированного осмотра полицейские обнаружили полторы тонны металлолома, электронные весы для его взвешивания, бухгалтерские записи и наличные средства. Все это в достаточной мере уличало 48-летнюю жительницу микрорайона Варшава в занятии незаконной деятельностью. Еще больше дискредитировали хозяйку дома «клиенты», которые продолжали приходить со своим «товаром» прямо во время поведения обыска.
Досудебное следствие по данному факту проводится под процессуальным руководством прокуратуры по признакам ч. 1 ст. 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Санкция статьи регламентирует наказание в виде штрафа размером от 1,7 до 8,5 тыс. грн или общественными работами на срок от 100 до 200 часов.
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• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
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• Неля Штепа намерена вновь стать мэром
• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
• Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома
• У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку
• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
• Штази или тотальная слежка в социалистической Германии
• День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей
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• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
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• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
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• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
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Комментарии к статье «Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома»
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информацию о незаконном пункте приема металла поступил к участковому офицеру в начале января текущего года. После сбора необходимых материалов суд выдал разрешение на обыск.