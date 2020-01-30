Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информацию о незаконном пункте приема металла поступил к участковому офицеру в начале января текущего года. После сбора необходимых материалов суд выдал разрешение на обыск.

При проведении санкционированного осмотра полицейские обнаружили полторы тонны металлолома, электронные весы для его взвешивания, бухгалтерские записи и наличные средства. Все это в достаточной мере уличало 48-летнюю жительницу микрорайона Варшава в занятии незаконной деятельностью. Еще больше дискредитировали хозяйку дома «клиенты», которые продолжали приходить со своим «товаром» прямо во время поведения обыска.

Досудебное следствие по данному факту проводится под процессуальным руководством прокуратуры по признакам ч. 1 ст. 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Санкция статьи регламентирует наказание в виде штрафа размером от 1,7 до 8,5 тыс. грн или общественными работами на срок от 100 до 200 часов.