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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Павел Коротенко
6 февраля 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правоохранители установили личность человека, сообщившего о «минировании» горотдела. 49-летнему «лжеминеру» грозит до 6 лет тюрьмы.

Заведомо ложное сообщение о минировании городского отдела полиции поступило 6 января. Позвонивший на линию «102» человек сообщил, в здании заложена взрывчатка. Проверка сигнала показала, что никакой опасности нет. Установлением личности позвонившего мужчины занялись работники Донецкого управления департамента внутренней безопасности и сотрудники Славянского отдела полиции. 

Автором сообщения оказался житель Славянска. Он признался в своем поступке и объяснил, что «шутливый» звонок сделал, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Досудебное расследование проводилось по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действиях, которые угрожают гибелью людей или иными тяжкими последствиями). Согласно нынешней редакции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. В настоящее время собранные материалы переданы в суд.

Аналогичное наказание грозит 29-летнему жителю Николаевки, который в ноябре прошлого года сообщил о минировании супермаркета (на фото). После звонка он выбросил сим-карту. Однако, это не помешало правоохранителям установить его личность. Примечательно, что и в данном случае мужчина сказал, что звонок совершал под действием алкоголя.

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Комментарии к статье «Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд»

Правоохранители установили личность человека, сообщившего о «минировании» горотдела. 49-летнему «лжеминеру» грозит до 6 лет тюрьмы.

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