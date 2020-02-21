Дело Виктора Воропаева передано в суд

По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершили досудебное расследование в отношении заместителя городского головы Славянска, обвиняемого по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Как установило следствие, в апреле 2014 года обвиняемый, будучи депутатом Славянского городского совета и председательствуя на внеочередной сессии, внес в повестку дня вопрос об изменении в структуре аппарата городского совета и исполкома. Изменения предусматривали введение дополнительной штатной единицы - председателя исполнительного комитета. В ходе последовавшего за этим голосования на данную должность был утвержден Вячеслав Пономарев, который принимал непосредственное участие в вооруженном захвате Славянска боевиками «ДНР».

Кроме того, чиновник лично проголосовал «за» и подписал решение городского совета, которым избирательной комиссии поручалось провести в Славянске и Славянском районе незаконный «референдум» о самоопределении квазиобразования «ДНР». В дальнейшем на основании этого поручения был проведен незаконный опрос граждан, результаты которого были переданы террористам.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения его по сути. Чиновнику инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и содействие деятельности террористической организации. Максимальное наказание за данные правонарушения – до 15 лет лишения свободы.