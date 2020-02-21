Дело Виктора Воропаева передано в суд

|6 февраля 2020
|Просмотров: 89
|
По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершили досудебное расследование в отношении заместителя городского головы Славянска, обвиняемого по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Как установило следствие, в апреле 2014 года обвиняемый, будучи депутатом Славянского городского совета и председательствуя на внеочередной сессии, внес в повестку дня вопрос об изменении в структуре аппарата городского совета и исполкома. Изменения предусматривали введение дополнительной штатной единицы - председателя исполнительного комитета. В ходе последовавшего за этим голосования на данную должность был утвержден Вячеслав Пономарев, который принимал непосредственное участие в вооруженном захвате Славянска боевиками «ДНР».
Кроме того, чиновник лично проголосовал «за» и подписал решение городского совета, которым избирательной комиссии поручалось провести в Славянске и Славянском районе незаконный «референдум» о самоопределении квазиобразования «ДНР». В дальнейшем на основании этого поручения был проведен незаконный опрос граждан, результаты которого были переданы террористам.
В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения его по сути. Чиновнику инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и содействие деятельности террористической организации. Максимальное наказание за данные правонарушения – до 15 лет лишения свободы.
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
— 6 февраля 2020 —
Правоохранители установили личность человека, сообщившего о «минировании» горотдела. 49-летнему «лжеминеру» грозит до 6 лет тюрьмы.
— 30 января 2020 —
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информацию о незаконном пункте приема металла поступил к участковому офицеру в начале января текущего года. После сбора необходимых материалов суд выдал разрешение на обыск.
— 30 января 2020 —
Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в одном из частных домов Славянска незаконно хранится оружие. Это и привело к процессуально-следственным действиям в отношении 37-летнего жителя города.
— 30 января 2020 —
Информацию о том, что в частный дом, расположенный в мкр-не Лесной, пытается проникнуть посторонний, полиция получила 23 января около 21:20.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дело Виктора Воропаева передано в суд»
По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершили досудебное расследование в отношении заместителя городского головы Славянска, обвиняемого по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.