Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам

В этом году при проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Славянского ОП установили личность нескольких местных жителей, которые в прошлом имели отношение к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Четырем «фигурантам» на днях было объявлено подозрение в совершении преступления, по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований). Регламентированное данной статьей наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следствием установлено, что весной 2014 года мужчины возрастом от 27 до 39 лет дежурили на пропускных пунктах боевиков, расположенных на улицах Коммунаров (сейчас Торская) и Юных Коммунаров (Банковская). Выполняя приказания террористов, славянцы проверяли проезжавшие автомобили и их пассажиров, а также осматривали перевозимые грузы. После начала активных боевых действий пособники боевиков испугались за свою жизнь и разбежались по домам.

В настоящее время все они признают свою вину и активно сотрудничают со следствием.