Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому

|27 февраля 2020
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Донецкий апелляционный суд утвердил приговор Славянского горрайонного суда, признавшим бывшего сотрудника правоохранительных органов виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что авария произошла 1 августа 2015 года возле села Богородичное. Пребывая за рулем автомобиля «Toyota Prado», старший участковый инспектор Святогорского отделения полиции нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia». 60-летний водитель «Шкоды» скончался на месте, двое пассажиров – его 59-летняя жена и 10-летний внук – позже умерли в больнице. Виновник аварии с места происшествия скрылся, не оказав пострадавшим помощи и не сообщив о случившемся в экстренные службы.
Рассмотрев предоставленные прокуратурой доказательства, Славянский горрайонный суд признал обвиняемого виновным в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели нескольких людей) и ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Мерой наказания для преступника суд избрал 9 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции остался без изменений и вступил в законную силу.
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Донецкий апелляционный суд утвердил приговор Славянского горрайонного суда, признавшим бывшего сотрудника правоохранительных органов виновным в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.