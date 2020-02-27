Мужчина погиб в собственной квартире

Трагедия произошла утром, 21 февраля, в многоквартирном доме на улице Дарвина. Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, спасателей и полицейских вызвали жители микрорайона Машмет, увидевшие, что из окна квартиры валит дым.

При тушении пожара в квартире было обнаружено тело 64-летнего владельца жилья. Следов насильственной смерти при этом не наблюдалось. Исходя из этого, предварительной причиной смерти мужчины считается отравление продуктами горения.

На данный момент рассматривается 2 версии причин пожара. Первая - курение в постели. Еще одна - неисправность бытовой техники, приведшая к короткому замыканию.

На данном этапе эпизод квалифицируется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).