На поиски утонувшего рыбака ушли сутки

Около двух часов ночи 20 февраля в селе Никольское Славянского района под тонкий лед водоема попал мужчина. Он рыбачил на ставке №6.

К поиску потерпевшего приступили спасатели 38-го государственного пожарно-спасательного отряда и водолазы. Обнаружить тело 45-летнего рыбака удалось лишь через сутки. Оно находилось в 150 м от берега.

Спасатели 6 пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС обращаются к гражданам с просьбой не выходить на тонкий лед. Тем более нельзя допускать, чтобы это делали дети. В случае чрезвычайного происшествия жителей города и района просят немедленно звонить в службу 101.